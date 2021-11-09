С чем связан дефицит газа в Казахстане, объяснили в Минэнерго
Первый вице-министр энергетики Мурат Журебеков заявил о росте потребления газа в стране, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Мурат Журебеков, отвечая на вопросы журналистов, пояснил, что основные потребители сжиженного газа – автолюбители.
- С 2019 года количество автотранспорта, переведённого на сжиженный нефтяной газ, к 2021 году выросло более чем в два раза. В 2019 году количество автомобилей, использующих сжиженный нефтяной газ, составляло 139 990 единиц, в 2021 году - 313 373 единиц. Стоит отметить, что для автомобилей сжиженный газ является лишь альтернативным видом топлива. Если говорить в миллионах тонн, в 2019 году потребление составляло 1,3 млн тонн сжиженного газа, в 2021 году – 1,6 млн тонн. Рост за два года идёт на 300 тысяч тонн, что сопоставимо с годовым потреблением двух крупных областей страны, - пояснил вице-министр.
Тем временем объёмы газа, производимого для внутреннего рынка, не изменились. В месяц производится около 120 тысяч тонн сжиженного газа при ежемесячной потребности 145 тысяч тонн.
- При такой низкой цене на газ и при таком активном росте потребления, понятно, что мы столкнулись с дефицитом, - отметил Мурат Журебеков.
Однако имеются и другие факторы - ремонт на Павлодарском НПЗ, капитальный ремонт на заводе ТШО в Атырауской области, поднятие цены на бирже.
Ранее в Минэнерго говорили, куда жаловаться казахстанцам, если на АЗС не продают бензин.
