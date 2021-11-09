Коммунальное предприятие оценили в 105,7 млн тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». «Атырау Су Арнасы» выставили на торги Изображение с сайта Pixabay Заявки на торги по передаче в доверительное управление с правом выкупа «Атырау Су Арнасы» принимаются до 23 ноября. Согласно условиям, необходимо сохранить профиль деятельности предприятия в период договора доверительного управления, а также обеспечить выплату всей кредиторской и дебиторской задолженности в течение четырёх лет с момента передачи права на доверительное управление. Стартовая цена составляет 105,7 млн тенге, гарантийный взнос установлен в размер 15,8 млн тенге. Согласно правилам проведения торгов, учредитель обязуется заключить договор с тем из участников тендера, кто предложит наивысшую выкупную цену за объект. В электронных документах приложено решение Специализированного межрайонного экономического суда Атырауской области от 6 февраля 2020 года. Согласно нему, предприятие в 2018 году уличили в несоблюдении экологического законодательства. «Атырау Су Арнасы» сбрасывало сточные воды на поля испарения в правобережной части города, а также в Макатском районе Атырауской области без их механической очистки. Результаты химического анализа показали, что осуществляется сброс в сточные воды загрязняющих веществ: сухого остатка, сероводорода и фенолов. Суд постановил взыскать с коммунального предприятия в доход государства сумму экономической оценки ущерба 30 499 262 315 тенге и государственную пошлину в сумме 914 977 869 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.