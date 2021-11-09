Исключения сделают для детей до 12 лет и лиц, имеющих противопоказания к вакцинации, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 30 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" Министерство здравоохранения Сингапура сообщило, что с восьмого декабря начнётся взимание платы с COVID-пациентов, которые не вакцинированы по своему выбору. - Непривитые люди составляют значительное большинство тех, кто нуждается в интенсивной стационарной помощи, и оказывают непропорционально большую нагрузку на наши ресурсы здравоохранения, - говорится в заявлении Минздрава. Исключение составят дети до 12 лет и лица, которым нельзя прививаться по медицинским показаниям. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.