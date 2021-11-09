10 ноября на севере ЗКО ожидается туман и сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В Уральске синоптики прогнозируют облачную погоду. В дневное время температура воздуха составит +2..+4, ночью похолодает до +1..+3. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидается дождь. Днём ожидается +6..+8 градусов, ночью +2..+4 градусов. Ветер северный до 11 метров в секунду.

В Актобе - дождь. Днём воздух прогреется до +4..+6 градусов. Ночью похолодает до +1..+3 градусов. Ветер западный до 14 метров в секунду.

В Актау будут дожди. Днём столбики термометра покажут +13..+15 градусов, ночью опустятся до +7..+9 градусов. Ветер юго-восточный до 18 метров в секунду.

Под влиянием северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды, где пройдут осадки в виде дождя и снега.