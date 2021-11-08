Фото с сайта Pixabay.com Глаженые вещи улучшают ваш внешний вид на 100 процентов. Но далеко не все любят это занятие, оно и понятно. Ведь некоторые вещи так сложно поддаются глажке, что приходится тратить уйму времени, усилий и нервов. Но благодаря этим советам вы с легкостью справитесь с этой задачей. Во-первых, подготовьте место для глажки. Для этого подойдет ровная поверхность, а ещё лучше иметь дома гладильную доску. Во-вторых, запаситесь марлей и емкостью с водой. Несмотря на то, что в современных утюгах есть разбрызгиватели, все же необходимо дополнительно увлажнять вещь. Итак,при глажке не должна быть сухой, заранее увлажните ее. Начинать следует с воротника, сначала гладим с внутренней стороны, затем с внешней. Далее переходим к манжетам, расстегиваем и расправляем их, тщательно проводим утюгом. Затем переходим к рукавам, на них не должны оставаться стрелки. Завершаем глажку спинкой и передней стороной рубашки. Перед глажкой необходимо вывернутьнаизнанку. Таким образом разглаживаем швы и карманы. Далее утюжим уже с лицевой стороны, при этом обязательно используем влажную марлю, чтобы не появились лоснящие участки. Гладим сначала одну штанину, затем вторую. Верх брюк лучше натянуть на край доски. Совмещаем боковые швы штанин и аккуратно, через марлю, проглаживаем сгибы. Это занятие требует сосредоточенности, так как неправильная стрелка выглядит более не аккуратно, чем её отсутствие. Для глажкитак же обязательно понадобится марля. Сначала гладим рукава, плечи, можно использовать валик из полотенца, кладем валик в рукава, разглаживаем стрелки, а затем - под плечо и гладим швы. Остальные части гладим с лицевой стороны все так же пользуясь марлей.быть может и вовсе не придется гладить, если сушить их в расправленном виде на горизонтальной ровной поверхности. Но если вы все же решили их погладить, то следите за тем, чтобы вещь была влажной. Чтобы одежда не деформировалась, не стоит сильно наглаживать вещь. Достаточно поднести утюг к изделию и слегка отпарить. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.