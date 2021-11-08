Фото с сайта pixabay.com Заядлые дачники и огородники целенаправленно запасаются этими отходами, чтобы использовать как органическое удобрение для грунта. Кому как удобней, кто-то их сушит, некоторые замораживают. Если всю осень и зиму запасаться очистками, то такого удобрения хватит на весь сезон. Кстати, вам не придётся закупаться подкормками в магазинах. Кроме того, своей полезностью и содержанием микроэлементов она нисколько не уступает органическим удобрениям. К тому же в растения не попадет химия, всё натуральное.Все очень просто, можно раскидывать по мере накопления очистки по огороду и оставить их, пока не перегниют. Только этот способ может оказаться неприятностью, привлечь различных грызунов. И чтобы было полноценное удобрение, необходимо очистки вносить на постоянной основе. К тому же, свежая кожура разлагается намного дольше. Если вы удобряете кожурой грунт весной, то не забудьте перекопать землю. Можно также применить более удобный способ подкормки. Необходимо скопленные очистки сложить в одну большую емкость и залить крутым кипятком, а затем оставить на пару суток для настаивания. Затем кожуру можно выкинуть, а отвар использовать по назначению, подливать жидкость под корни растений, хотя бы один раз в две недели. Такой полив можно делать с июня. Ещё один способ ничуть не хуже предыдущего. Необходимо высушить кожуру и перемолоть ее в кашу или муку. Этим порошком присыпайте грунт и корневища. Такое удобрение очень хорошо подходит к ягодам. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.