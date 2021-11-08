В Уральске синоптики прогнозируют дождь. В дневное время температура воздуха составит +7..+6, ночью похолодает до -6..-4. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидается переменная облачность. Днём ожидается +10..+12 градусов, ночью +3..+5 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

В Актобе - дождь. Днём воздух прогреется до +6..+8 градусов. Ночью похолодает до -2..-4 градусов. Ветер южный до 14 метров в секунду.

В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +14..+16 градусов, ночью опустятся до +7..+9 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

На территории страны сохраняется погода преимущественно без осадков. Лишь на западе, в горных районах юга и юго-востока республики ожидаются дождь и снег. На западе, северо-западе, востоке, юго-востоке страны ожидается усиление ветра, на юго-западе и в горных районах юга-востока – туман.