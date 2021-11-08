- По мнению ответчика трудовой договор расторгнут на законных основаниях. С таким доводами ответчика суд не согласился. При рассмотрения спора установлено нарушение прав истца, трудовой договор расторгнут с врачом с нарушениями трудового законодательством. В этой связи, суд восстановил истца в прежней должности с взысканием заработной платы за дни вынужденного прогула, - сообщили в пресс-службе суда.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В суд с иском обратился врач одной из больниц Атырау. Он заявил, что его незаконно уволили, чем нанесли моральный ущерб. Доктор потребовал восстановить его в должности, выплатить средства за дни вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.С больницы также взыскана компенсация морального вреда. Решение суда вступило в законную силу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.