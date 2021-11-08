– По словам сельчанина, сумма ущерба составила 1,2 миллиона тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления была установлена и задержана 40-летняя жительница этого же района, - сообщили в полиции.

Иллюстративное фото из архива «МГ» По предварительной информации следствия, четыре лошади пропали с вольного выпаса с августа по сентябрь этого года. С заявлением в полицию обратился 52-летний житель Таскалинского района, который сообщил, что самостоятельно не может отыскать свой скот.По данному факту полицейские начали досудебное расследование по статье за скотокрадство.