- Такой уровень доходов работодатели предлагают руководителям и менеджерам проектов, координаторам по базовому техническому обслуживанию, главным инженерам, инженерам-механикам, инженерам-конструкторам, инженерам-программистам, инженерам по комплектации оборудования и технической поддержки в области телекоммуникаций. В целом стоит отметить, что Атырауская область является лидером по величине заработной платы среди регионов, - сообщили в ЦРТР.

Иллюстративное фото из архива "МГ" АО «Центр развития трудовых ресурсов» проанализировал вакансии на электронной бирже труда за октябрь. Наибольшую оплату труда предлагают в Атырауской области. Например, в октябре были открыты 11 вакансий с заработной платой от 1,2 млн до 1,5 млн тенге в месяц.Относительно высокая заплата также отмечается в ВКО, ЗКО, Актюбинской и Мангистауской областях, а также в Нур-Султане и Алматы.