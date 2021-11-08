– Потерпевшая обратилась за медицинской помощью. Врачи выставили ей диагноз ушиб мягких тканей головы и грудной клетки. После осмотра она была отпущена домой, - отметили в полиции.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, инцидент произошел в микрорайоне Сарытау. Две девушки 24 и 26 лет избили и ограбили 32-летнюю жительницу города. Правонарушительницы отобрали у потерпевшей сотовый телефон, женскую кожаную куртку, спортивный костюм и кроссовки. Женщина оценила причиненный ущерб в 105 тысяч тенге.В отношении задержанных начато досудебное расследование по статье за грабеж.