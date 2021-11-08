- На сегодняшний день зарегистрировано 260 сельскохозяйственных кооперативов, из них в текущем году зарегистрировано 52 кооператива. Большая часть из зарегистрированных кооперативов созданы по направлению мясного скотоводства. На втором месте молочное скотоводство, следом растениеводство и один кооператив пчеловодов. Согласно статданным, за первое полугодие в кооперативах области произведено 196 тонн мяса, 3 696 тонн молока и 35 тонн шерсти, - рассказали в управлении сельского хозяйства.

- Географическое расположение и климатические условия нашего региона благоприятны для ведения животноводства, в связи с чем считаем целесообразным организовать в сельской местности пастьбы скота личного подсобного хозяйства и заготовки кормов путём объединения в кооперативы. В этом направлении организацией пастьбы скота в районах занимается ряд кооперативов, - отметили в ведомстве.

- В области создан кооператив пчеловодов ЗКО, который насчитывает 37 зарегистрированных членов и ими произведено 20 тонн меда. Кооператив «Пчеловоды ЗКО» участвует в еженедельных ярмарках, регулярно проводимых в областном центре предлагая свою качественную продукцию, - рассказали в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации управления сельского хозяйства ЗКО, с 2015 года в соответствии с Законом «О сельскохозяйственных кооперативах» сельхозтоваропроизводители объединяются в кооперативы.Следует отметить, что на сегодняшний день у кооперативов имеется шесть убойных пунктов, три молокоприёмных пункта, один стригальный пункт, 11 тракторов и четыре оборудования для заготовки кормов.К слову, для увеличения производства молочных продуктов в Теректинском районе девять кооперативов завезли 129 голов племенных телок «Симментальской» породы из производственного кооператива «Луганск» Павлодарской области. В настоящее время скот помещён на карантин в соответствии с ветеринарными требованиями. Только в этом году по направлению животноводства 76 кооперативов получили 236,7 млн тенге субсидии. Высокими темпами развиваются кооперативы по растениеводству. В Акжайыкском районе создан кооператив «Батыс Қазақстан «Бақтар әлемі» по выращиванию саженцев плодово-ягодных культур. В районе Байтерек кооператив «Рубеженский» получил 4 700 тонн картофеля при урожайности 235 ц/га.Что касается материально-технического оснащения кооперативов, для этих целей в этом году из местного бюджета выделено 239,3 млн тенге.