Сбитых в ДТП лошадей до сих пор не убрали с трассы Уральск - Атырау
Туши животных уже начали глодать вороны, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Скриншот с видео
Туши четырёх лошадей очевидцы сняли возле трассы Уральск - Атырау. Местные жители утверждают, что животные лежат на этом месте уже несколько дней. Кости мертвых лошадей начали глодать птицы. Видео было снято в минувшие выходные в Акжайыкском районе.
– Стоит стадо коровье. Они задумались, идти им или не идти. Они правильно делают. Здесь машины ездят по трассе с хорошей скоростью. А здесь лежат четыре лошади. Вокруг них вороны летают, - комментирует автор видео.
Выяснилось, что речь идёт о сбитых вечером первого ноября на трассе лошадях. Владельцы животных до сих пор не установлены.
– ДТП случилось в 15 километрах от села Тайпак Акжайыкского района. По закону, хозяева животных должны их вывезти самостоятельно. Но владельцев до сих пор не нашли. Мы вывезем туши лошадей на скотомогильник, - отметил заместитель акима Тайпакского сельского округа Марат Есениязов.
Напомним, вечером 1 ноября 30-летний водитель автомашины Ford Transit допустил наезд на четырех лошадей, которые погибли. Водитель не пострадал, однако машина получила серьезные повреждения.
Руслан АЛИМОВ
