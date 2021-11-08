Они требуют объяснить, что будет с их автомобилями, которые полицейские уже водворили на штрафстоянки, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, восьмого ноября, возле здания управления полиции Уральска собрались десятки владельцев авто с российскими номерами, которые рассказали, что все они остались без машин - их транспорт водворили на штрафстоянку
в минувшие выходные.
- На нас всех оформили протоколы по части 2 статьи 592 КоАП РК "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств". Мы оплатили штрафы, только непонятно за что. Нам говорят, что мы ездили на машинах без регистрации, а откуда мы могли это знать? При покупке автомобили стояли на регистрации в России, а теперь прежние хозяева сняли их с учета. Но при этом у нас всё в порядке с с документами, то есть у каждого из нас есть страховки, техосмотр, СТС (свидетельство о регистрации транспортного средства). Я покупал "ВАЗ-2112" за 500 тысяч тенге в апреле, всё было нормально. Такая машина с регистрацией в Казахстане стоит в три раза дороже, при чём состояние машины оставляет желать лучшего, чаще всего это полностью сгнившие. Никто нам не говорил ставить на учёт автомобили в Казахстане. Теперь что нам делать? - сказал Виталий Мусакулов.
Мужчина говорит, что он живет в посёлке Тукпай Теректинского района и каждый день со своей женой ездит на машине на работу в Уральск. С его слов, полицейские им предлагают поехать в Россию, найти прежнего хозяина и снова поставить автомобиль на учёт в РФ. А пока собравшиеся оплачивают деньги за простой автомобилей на штрафстоянке.
- Вот только кто на это согласится? Есть те, кто перекупил авто, где найти хозяина? - задает вопрос Виталий.
Собравшихся интересует, каким образом теперь будет проходить регистрация и отдадут ли им их транспорт.
- Это понятно, что все российские машины оказались без учета. Дело в том, что внезапно всех остановили, машины изъяли. Людям не объясняют ничего. И почему изначально не внедрили всю процедуру. Почему впускали автомобили, зачем позволили ездить? У всех есть разрешающие документы на руках, до этих выходных все ездили. Если превышали скорость, все платили исправно штрафы. Вчера обещали машины отдать, у кого-то документы забрали, у кого-то нет. К примеру, мне сегодня отдали просто документы, но машину не отдали. На все остальные вопросы в полиции нам отвечают : "Это ваши проблемы". Мы все отпросились с работы, пришли выяснить, а нам не знают, что ответить, - рассказал автовладелец Болат. - К нам никто не выходит и не разъясняет ситуацию, заводят в кабинеты по два человека и каждому ничего толкового изложить не могут.
Между тем владельцы автомобилей считают, что цены на утилизационный сбор и первичную регистрацию не соизмеримы с реальными возможностями жителей области.
- Откуда взять такие деньги, чтобы купить автомобиль на родине? Большая часть скупает автомобили 1990-х годов, которые нужно бесконечно чинить. Или как мы - "Лады" из России, затем привозят сюда и ездят на них. Жить как-то нужно. В наше время без автомобиля невозможно, буквально доехать с одного конца города на другой на такси стоит две тысячи тенге, не каждому по карману такие цены. Сейчас начался полный беспредел, многие мои знакомые остались без машин, хотя это их "хлеб", они зарабатывали на них - таксовали. Сотрудники полиции говорят, что незаконно передвигаться на авто без учета, тогда где они были раньше, когда эти автомобили "пачками" завозили в область? И потом как поставить на учёт? Откуда они взяли такие цены на утильсбор? К примеру, я покупал авто из России за два миллиона тенге, и чтобы мне его оформить как полагается, нужно потратить столько же и даже больше, - сказал житель Уральска Арман.
Между тем в мессенджере WhatsApp уральцы пересылают аудиосообщение, где говорится, что штрафстоянки уже переполнены и якобы заместитель департамента полиции ЗКО Жанболат Жаншин лично побывал на них.
- Наш вопрос вроде должен решиться. Сейчас на штрафстоянку приезжал Жанболат Жаншин (первый заместитель начальника ДП ЗКО - прим.автора), объяснил всё. Сказал собрать подписи, минимум 500 тысяч человек должны подписаться, написать заявление и принести мне, направлю его в министерство. Найдем какое-нибудь решение, как с автомобилями из Армении. Он дал слово, что с сегодняшнего дня автомобили не будут загонять на штрафстоянку, а те авто, которые уже там стоят, с сегодняшнего дня приостановят оплату за простой пока вопрос не решиться. Сказал, что всё нужно решать мирным путем, - говорится в аудиосообщении (перевод редакции).
Корреспонденты "МГ" побывали на стоянке. Машин действительно много, и большинство из них авто с российскими номерами. К слову, стоимость стоянки легкового автомобиля в сутки в настоящее время составляет 700 тенге.
В пресс-службе департамента полиции ЗКО пообещали сегодня, 8 ноября, провести брифинг и разъяснить сложившуюся ситуацию.
Отметим, что уже в нескольких городах Казахстана владельцы авто с российским учётом вышли с требованием вернуть автомобили со штрафстоянок, которые были ими приобретены, но позже сняты с учета в России.
Отметим, что с 31 июля сотрудники департамента государственных доходов ЗКО совместно с полицейскими области организовали учёт ввозимого и вывозимого иностранного автотранспорта
для экспортного контроля. В основном в регион ввозят машины с российскими номерами. В сентябре говорилось, что ни одного угнанного авто через границу не прошло.
В начале октября руководитель управления таможенного администрирования ДГД по ЗКО Кайрат Кенжегужин сообщал, что автомобили, не вывезенные из ЗКО до 30 сентября (которые больше года находятся на территории области и за это время не были растаможены)
, будут остановлены и водворены в места временного хранения
. Им разрешено будет ездить по территории ЗКО только после растаможки.
Фото Медета МЕДРЕСОВА