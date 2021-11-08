Два вагона грузового поезда сошли с рельсов под Алматы
Видео с сошедшими вагонами прокомментировали в КТЖ, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Скриншот с видео
Ролик опубликован в социальных сетях.
В пресс-службе АО «НК «КТЖ» сообщили, что инцидент произошёл на станции Боролдай.
- 8 ноября в 12:15 на станции Боролдай произошёл сход с рельсов двух порожних вагона (вагоны, которые остались на конечной станции после разгрузки товаров и материалов - прим. автора). В данный момент на месте происшествия работает восстановительный поезд. Движение поездов на данном участке не закрывалось, - говорится в сообщении.
