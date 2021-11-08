– Саперы вывезли мину на специальный полигон и в 18:15 уничтожили ее. Жертв и пострадавших нет, - сообщили полицейские.

Фото из архива "МГ" Опасную находку обнаружил 35-летний житель города. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, третьего ноября в 16:30 мужчина копал землю во дворе своего дома по улице Сарайшық и нашел противотанковую мину времен гражданской войны без головного взрывателя.