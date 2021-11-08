– Сотрудники полиции задержали двух мужчин 23 и 29 лет, у которых изъяли вещественные доказательства. Подозреваемые водворены в СИЗО. Стало известно, что оба подозреваемых ранее были судимы по аналогичным преступлениям, - рассказали полицейские.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, первая кража произошла 13 октября. Двое мужчин проникли через окно в один из домов микрорайона Оркен и похитили шубу, ценные наручные часы, спортивную обувь и сотовый телефон. 37-летняя потерпевшая оценила ущерб в 535 тысяч тенге. Аналогичное преступление произошло 18 октября. Подозреваемые проникли в другой дом того же микрорайона через окно и похитили телевизор, приставку, шубу из бобрового меха, ценную куртку и смарт-часы. Общий ущерб составил 605 тысяч тенге.Стражи порядка проверяют причастность задержанных к другим преступлениям.