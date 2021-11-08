- На момент взрыва находилось 10 транспортных средств гражданских лиц. Все автомашины пострадали в результате взрывной волны. Сотрудниками дорожной полиции эвакуировано 10 автомашины с помощью эвакуатора, - говорится в сообщении.

- Но, по сведениям людей, которые непосредственно ликвидировали ЧС, возгорания не было, - уточнила спикер.

В пресс-службе ДЧС Мангистауской области сообщили, что на месте ЧП ещё идут работы по разбору завалов. Аким города принял решение организовать отдельный мусорный полигон в 30 километрах от посёлка Баянды для вывоза обломков. Стражи порядка оцепили место ЧП, мусор вывозит подрядная организация «Коктем». Также стало известно о повреждении 10 автомобилей.В ходе брифинга в СЦК главный специалист управления государственного пожарного контроля Айгерим Раимкулова сказала, что начато досудебное расследование, в рамках которого установят реальную причину взрыва.

Взрыв произошёл в 21:18 седьмого ноября. Здание комплекса «Шеркала» в 29а микрорайоне полностью разрушено. Жертв и пострадавших нет.

