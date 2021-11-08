Ревакцинация в мегаполисе начнётся уже в ноябре, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Казахстанский ученый: Не переживайте, если нет антител после прививки от КВИ Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель директора Центральной городской клинической больницы Эльвира Ибрагимова входе брифинга в РСК сообщила, что бустерную дозу можно получить в тех же кабинетах вакцинации. Схема проведения процедуры аналогичная с введением первых двух доз. Что касается вакцин, то для ревакцинации будут использованы «Спутник V», QazVac и Vero Cell. Стоит отметить, что 2 июля Российский фонд прямых инвестиций сообщал, что министерство здравоохранения Казахстана зарегистрировал однокомпонентную вакцину против коронавируса «Спутник Лайт». Через две недели председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагамбетова пояснила, что если возникнет необходимость ревакцинации, возможно, для этого будет использован «Спутник Лайт». Эльвиру Ибрагимову спросили, завезут ли в мегаполис «Спутник Лайт» для ревакцинации. - «Спутник Лайт» по составу не отличается от первого компонента «Спутник V». «Спутник Лайт» Казахстан не получил, у нас есть определённое количество первого компонента «Спутник V». Мы готовы провести ревакцинацию, - ответила заместитель директора ЦРКБ. Однако остаётся открытым вопрос - больше ли завозят первых доз и куда будут девать вторые? Напомним, министерство здравоохранения в середине октября выработало подходы по ревакцинации граждан против коронавируса. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.