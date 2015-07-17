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Социум

Более трех тысяч человек пришли на айт-намаз в областную мечеть Уральска

Сегодня, 17 июля, в 7 часов утра в областной центральной мечети Уральска состоялся айт-намаз, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня начинается Ораза айт, который знаменует окончание месяца Рамазан. К семи часам утра в областной мечети Уральска собралось более трех тысяч человек, чтобы совершить Ораза айт-намаз. Мечеть не вмещала всех желающих помолиться, и несколько десятков человек совершали айт-намаз перед мечетью. - Я не первый год держу пост. Я этом году тоже держала оразу, - говорит 67-летняя жительница Уральска Дарига БАЛГАРИНА. - Я поздравляю всех мусульман с таким знамена
Анэль Кайнеденова
Более трех тысяч человек пришли на айт-намаз в областную мечеть Уральска
Сегодня, 17 июля, в 7 часов утра в областной центральной мечети Уральска состоялся айт-намаз, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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 Сегодня начинается Ораза айт, который знаменует окончание месяца Рамазан. К семи часам утра в областной мечети Уральска собралось более трех тысяч человек, чтобы совершить Ораза айт-намаз. Мечеть не вмещала всех желающих помолиться, и несколько десятков человек совершали айт-намаз перед мечетью. - Я не первый год держу пост. Я этом году тоже держала оразу, - говорит 67-летняя жительница Уральска Дарига БАЛГАРИНА. - Я поздравляю всех мусульман с таким знаменательным днем, желаю всем здоровья, благополучия и мира в нашей стране. Несмотря на то, что в этом году пост для жителей нашей области длился 19 часов, пенсионерка говорит, что спокойно держалась все эти дни. - Аллах нам помог, - говорит она. Всех мусульман ЗКО поздравил с окончанием месяца Рамазан и глава региона Нурлан НОГАЕВ. Он пожелал всем здоровья, мира и стабильности. - На пятом съезде традиционных религий в Астане Нурсултан НАЗАРБАЕВ отметил, что "все религии в Казахстане живут в мире и согласии, и это политика нашего государства", и мы жители Западно-Казахстанской области всецело поддерживаем и вносим свой вклад, - сказал Нурлан НОГАЕВ. По словам главного имама области Руслана СУЛТАНОВА, в течение трех дней мусульмане должны надеть чистую и праздничную одежду, ходить в гости и сами приглашать гостей, нужно забыть обиды и попросить прощения у тех, кого сам обидел, нужно поздравить и посетить своих родителей, а если родителей уже нет в живых нужно помолиться за них.
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   lUWqFTNHGl4   Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА
мечеть мусульмане Ораза айт

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