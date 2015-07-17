Более трех тысяч человек пришли на айт-намаз в областную мечеть Уральска

Сегодня, 17 июля, в 7 часов утра в областной центральной мечети Уральска состоялся айт-намаз, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня начинается Ораза айт, который знаменует окончание месяца Рамазан. К семи часам утра в областной мечети Уральска собралось более трех тысяч человек, чтобы совершить Ораза айт-намаз. Мечеть не вмещала всех желающих помолиться, и несколько десятков человек совершали айт-намаз перед мечетью. - Я не первый год держу пост. Я этом году тоже держала оразу, - говорит 67-летняя жительница Уральска Дарига БАЛГАРИНА. - Я поздравляю всех мусульман с таким знамена