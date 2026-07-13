Более тысячи человек вышли на старт Qarmet Run 2026

12 июля в Темиртау официально открылся обновлённый Qarmet Park. На территории площадью более 4 гектаров полностью модернизирована инфраструктура и созданы современные условия для отдыха, спорта и семейного досуга, передает МойГород.

В парке появились новые прогулочные маршруты, благоустроенные зоны отдыха, беседки, современные детские и спортивные площадки, а также пространства для различных видов активности. Обновлены системы освещения и инженерные коммуникации, установлены общественные туалеты, восстановлены водоёмы и проведены работы по озеленению.

Особое внимание уделено комфорту и доступности пространства для посетителей разных возрастов. На территории предусмотрены площадки для занятий спортом, семейных прогулок, культурных мероприятий и масштабных городских событий. Благодаря реконструкции Qarmet Park получил новую жизнь и вновь стал одним из главных общественных пространств Темиртау.

Одним из центральных событий дня стал массовый забег Qarmet Run 2026. Перед стартом участники провели общую разминку вместе с тренерами фитнес-клуба, после чего заняли места на стартовой линии. В этом году дистанции 5 и 10 километров объединили более тысячи любителей бега из Темиртау, Караганды, Астаны и других городов Казахстана.

По традиции первыми на дистанцию вышли спортсмены с особыми потребностями, которых сопровождали волонтёры. Среди участников на колясках — Жанна Бакенова, Юрий Ким и Николай Шендеров.

«Второй год подряд наша инициатива по проведению массового забега становится всё популярнее. Видно, что город ждёт такие мероприятия, что людям нужны спортивные события и возможность провести время активно и с хорошим настроением. В прошлом году забег сопровождал празднование Дня металлурга, а в этом стал частью открытия Qarmet Park. Думаю, уже в следующем году Qarmet Run может стать самостоятельным событием», — отметил директор по капитальному строительству Qarmet Алексей Сидоренко.

Участников забега приветствовал заместитель акима Темиртау Рауан Таран.

«Сегодня, в преддверии Дня металлурга, более тысячи человек принимают участие в этом большом забеге. Для нашего города это серьёзное достижение. Темиртау всегда был городом спортивных традиций, и очень важно, что сегодня появляются новые общественные пространства, которые становятся центрами притяжения для жителей. Такие проекты соответствуют идеологии “Заң мен Тәртіп” и инициативе “Таза Қазақстан”, способствуя формированию культуры активного и здорового образа жизни», — отметил он.

Председатель городского маслихата Алексей Ломакин подчеркнул, что подобные мероприятия придают новый импульс развитию спортивных традиций Темиртау.

«Это действительно яркое и важное мероприятие для города. Оно даёт новый импульс развитию спорта в Темиртау. Огромная благодарность руководству комбината за возрождение парка и создание новой городской традиции. Пусть этот забег проводится ещё долгие годы», — сказал он.

Электромонтёр ЛПЦ-3 Максим Рем, занявший второе место на дистанции 5 километров среди мужчин старшей возрастной категории, отметил высокий уровень организации соревнований.

«Очень хороший забег. Бежал на результат, и мне удалось войти в число призёров. Организация отличная, маршрут очень понравился», — рассказал Максим Рем.

Победитель дистанции 10 километров в возрастной категории до 39 лет Аким Еркебай специально приехал на соревнования из Астаны.

«Сейчас я живу в Астане и преподаю математику. Друг из Караганды пригласил меня приехать сюда. Трасса очень хорошая, вокруг красивая природа. Получил огромное удовольствие от участия», — отметил он.

На финише каждого участника встречали аплодисментами болельщики. Победители и призёры получили кубки и грамоты, а все, кто преодолел свою дистанцию, — памятные медали.

Однако главным итогом Qarmet Run 2026 стали не секунды и места в итоговом протоколе, а атмосфера большого городского праздника. Забег объединил людей разных возрастов, профессий и уровня подготовки вокруг спорта, движения и стремления к активному образу жизни.