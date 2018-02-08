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Болезнь легче предупредить, чем лечить!

О профилактике онкологических заболеваний рассказала врач кабинета здорового образа жизни областной клинической больницы Люция КУСПАНОВА. Выявление и своевременное лечение предопухолевых заболеваний является необходимой и чрезвычайно важной мерой профилактики рака. Именно этой цели стремятся достичь медицинские работники, проводя в организованных коллективах профилактические осмотры и параллельные осмотры в поликлиниках. - В профилактике онкологических заболеваний важно раннее диагностирование и устранение предопухолевых заболеваний. Изучение причин появления злокачественных опухолей показало,
gorod
Болезнь легче предупредить, чем лечить!
О профилактике онкологических заболеваний рассказала врач кабинета здорового образа жизни областной клинической больницы Люция КУСПАНОВА.
Выявление и своевременное лечение предопухолевых заболеваний является необходимой и чрезвычайно важной мерой профилактики рака. Именно этой цели стремятся достичь медицинские работники, проводя в организованных коллективах профилактические осмотры и параллельные осмотры в поликлиниках. - В профилактике онкологических заболеваний важно раннее диагностирование и устранение предопухолевых заболеваний. Изучение причин появления злокачественных опухолей показало, что нередко они возникают на фоне длительных хронических заболеваний, называемых предопухолевыми, - поясняет доктор. - Например, злокачественным опухолям желудка в 15% случаев предшествовали длительно существовавшие язвы, хронический атрофический гастрит, в 30% случаев рака молочной железы - фиброаденомы, в 42% рака шейки матки - незаживающие эрозии. То же можно сказать о раке прямой кишки (полипы, трещины), полости рта, нижней губы (хронические язвы), рака кожи (хронические травмы, трофические язвы, келоидные рубцы). Следует отметить также, что рак, как болезнь, не наследуется. Наследственность влияет только на предрасположенность организма к возникновению опухоли. - Если в вашей семье были случаи онкологических заболеваний, впадать в отчаяние не нужно. Начните с консультации онколога. Он оценит семейную историю онкозаболеваний и сделает предварительный вывод возможности их наследственной природы, при необходимости порекомендует, где и какие генетические исследования можно пройти. А это значит, что болезни можно избежать при соблюдении определенных правил, диспансерное наблюдение позволяет выявить опухоль на ранней стадии, что существенно повышает шанс полного излечения, - добавила Люция Куспанова. Что способствует возникновению болезни? О вреде курения и потребления спиртных напитков, как одной из причин онкозаболеваний, знают практически все, но, тем не менее, продолжают курить и злоупотреблять спиртным. - По своей канцерогенности спиртные напитки приближаются к табаку. Вместе с табачными изделиями спиртные напитки можно назвать мощными орудиями самоубийства, так как усиление канцерогенного действия алкогольных напитков наблюдается при их употреблении в сочетании с курением, - продолжает врач. – Еще одна неблагоприятная причина – ожирение. Известно, что избыточный вес является фактором риска развития многих злокачественных опухолей: у женщин – рака эндометрия, шейки матки, яичников, молочных желез, у мужчин - рака предстательной железы, толстой кишки, рака поджелудочной железы у лиц обоего пола. По словам Люции Куспановой, существует также связь рака кожи с солнечным излучением. Рекомендуется быть особенно осторожным с солнцем детям, подросткам, рыжеволосым, блондинкам, имеющим наиболее чувствительную кожу. Защищать от солнечных лучей необходимо пигментные пятна, которые в результате интенсивного загара могут перерождаться в опухоли. Профилактика онкозаболеваний
Огромное значение в первичной профилактике онкологических заболеваний имеют: • Оптимальное питание; • Отказ от курения, алкоголя; • Нормализация веса; • Уменьшение избыточного солнечного воздействия; • Регулярная физическая активность.
- В рационе питания рекомендуется обязательное присутствие овощей и фруктов, которые обеспечивают организм растительной клетчаткой, витаминами и веществами, обладающими противоопухолевым действием (желто-красные овощи и фрукты, капуста, особенно брокколи, цветная, брюссельская, лук, чеснок), а также регулярное и достаточное употребление растительной клетчатки (цельные зерна злаковых , крупы, хлебцы, отруби), - советует Люция Куспанова. – Нужно ограничить потребление копченых, жареных блюд, консервированных продуктов, содержащих значительное количество канцерогенов. Желательно предпочтение отдать тушеной, вареной и приготовленной на пару пище. Также, по утверждению доктора, регулярные физические упражнения предупреждают ожирение и тем самым способствуют снижению риска развития рака. Убедительные данные свидетельствуют о том, что достаточные физические нагрузки снижают риск развития рака толстой кишки на 50%, у женщин в постменопаузальном возрасте ежедневная пешая прогулка в течение 30 минут снижает риск возникновения рака молочной железы на 20%, а у женщин с нормальным весом - на 37%. - Как ни банально это звучит, но именно образ жизни, включающий здоровое питание, отказ от вредных привычек, физические упражнения, контроль веса, прохождение профилактических осмотров помогут вам уменьшить риск заболеть раком! – заключила врач. Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. На правах рекламы.

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