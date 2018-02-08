Огромное значение в первичной профилактике онкологических заболеваний имеют: • Оптимальное питание; • Отказ от курения, алкоголя; • Нормализация веса; • Уменьшение избыточного солнечного воздействия; • Регулярная физическая активность.- В рационе питания рекомендуется обязательное присутствие овощей и фруктов, которые обеспечивают организм растительной клетчаткой, витаминами и веществами, обладающими противоопухолевым действием (желто-красные овощи и фрукты, капуста, особенно брокколи, цветная, брюссельская, лук, чеснок), а также регулярное и достаточное употребление растительной клетчатки (цельные зерна злаковых , крупы, хлебцы, отруби), - советует Люция Куспанова. – Нужно ограничить потребление копченых, жареных блюд, консервированных продуктов, содержащих значительное количество канцерогенов. Желательно предпочтение отдать тушеной, вареной и приготовленной на пару пище. Также, по утверждению доктора, регулярные физические упражнения предупреждают ожирение и тем самым способствуют снижению риска развития рака. Убедительные данные свидетельствуют о том, что достаточные физические нагрузки снижают риск развития рака толстой кишки на 50%, у женщин в постменопаузальном возрасте ежедневная пешая прогулка в течение 30 минут снижает риск возникновения рака молочной железы на 20%, а у женщин с нормальным весом - на 37%. - Как ни банально это звучит, но именно образ жизни, включающий здоровое питание, отказ от вредных привычек, физические упражнения, контроль веса, прохождение профилактических осмотров помогут вам уменьшить риск заболеть раком! – заключила врач. Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. На правах рекламы.
Болезнь легче предупредить, чем лечить!
О профилактике онкологических заболеваний рассказала врач кабинета здорового образа жизни областной клинической больницы Люция КУСПАНОВА. Выявление и своевременное лечение предопухолевых заболеваний является необходимой и чрезвычайно важной мерой профилактики рака. Именно этой цели стремятся достичь медицинские работники, проводя в организованных коллективах профилактические осмотры и параллельные осмотры в поликлиниках. - В профилактике онкологических заболеваний важно раннее диагностирование и устранение предопухолевых заболеваний. Изучение причин появления злокачественных опухолей показало,