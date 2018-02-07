English World: Изучаем языки с интересом!

Вы думаете, что изучение иностранных языков – тяжелый труд? Языковой центр English World доказывает обратное - здесь проходят занимательные уроки без переутомлений и нудной зубрежки как для детей, так и для взрослых. Обучение в центре прежде всего основано на развитии внимательности. А чтобы дети были внимательными на занятиях, высококвалифицированными преподавателями центра используются интересные обучающие игры, направленные на развитие памяти и мышления. На уроках с ребятами проводят соревновательные игры (кто быстрее угадает или найдет нужное слово) и ситуативные игры, в которых ребята зак