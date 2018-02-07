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Бизнес-новости

English World: Изучаем языки с интересом!

Вы думаете, что изучение иностранных языков – тяжелый труд? Языковой центр English World доказывает обратное - здесь проходят занимательные уроки без переутомлений и нудной зубрежки как для детей, так и для взрослых. Обучение в центре прежде всего основано на развитии внимательности. А чтобы дети были внимательными на занятиях, высококвалифицированными преподавателями центра используются интересные обучающие игры, направленные на развитие памяти и мышления. На уроках с ребятами проводят соревновательные игры (кто быстрее угадает или найдет нужное слово) и ситуативные игры, в которых ребята зак
gorod
English World: Изучаем языки с интересом!
Вы думаете, что изучение иностранных языков – тяжелый труд? Языковой центр English World доказывает обратное - здесь проходят занимательные уроки без переутомлений и нудной зубрежки как для детей, так и для взрослых.
Обучение в центре прежде всего основано на развитии внимательности. А чтобы дети были внимательными на занятиях, высококвалифицированными преподавателями центра используются интересные обучающие игры, направленные на развитие памяти и мышления.
На уроках с ребятами проводят соревновательные игры (кто быстрее угадает или найдет нужное слово) и ситуативные игры, в которых ребята закрепляют свои знания языка в различных диалогах, например, разговоры в магазине, кинотеатре, школе и так далее.
Также в центре проходят музыкальные минутки, на которых дети разучивают и поют песни на английском языке, то есть на занятиях дети не только получают знания, но и раскрывают свои творческие способности.
- Изучение английского может быть очень интересным и радостным занятием. Мы против бездумной зубрежки, - говорит руководитель центра English World Мира АСЫЛБЕКОВА. - Грамматика, произношение, словарный запас совершенствуются в процессе живого общения с преподавателем и между самими учениками. Вам не нужно бояться совершать ошибки - преподаватель всегда деликатно поправит вас, помогая разобраться в произношении того или иного слова и его значения. Наш класс оборудован всем необходимым для удобного обучения.
Помимо занятий ребята принимают участие в проведении различных праздничных утренников. Они с удовольствием наряжаются в костюмы, сделанные своими руками, на праздник нечистой силы Хэллоуин и знакомятся с его традициями, а также встречают вместе с Санта Клаусом Новый год, распевая рождественские песенки и рассказывая пожелания и стихи на английском языке.
- В нашем центре изучение английского языка проходит по уникальной методике в зависимости от возрастной группы: дошкольники с 4 до 6 лет, учащиеся начальной школы (1-4 классы), учащиеся среднего и старшего звена (5-11 классы), а также у нас есть группа для взрослых, - продолжила Мира АСЫЛБЕКОВА. – Первые ощутимые результаты видны уже после первого месяца обучения в нашем центре. Занятия проходят в индивидуальной и групповой формах.
В центре English World помимо английского языка (в том числе подготовка к TOEFL, IELTS) вы можете изучать казахский, русский, китайский, корейский, итальянский, французский, немецкий языки. А также в центре действует группа продленного дня для учащихся 0-4 классов. Опытные педагоги помогут вашим малышам понять новые изученные материалы и выполнить домашние задания.
Внимание! В центре English World действует грандиозная акция до 28 февраля: приведи с собой изучать языки 3 друзей и получи скидку 50% или приведи 6 друзей и получи целый месяц бесплатного обучения в подарок. Спешите, и вы не пожалеете! Tx0h3mYa71s
Мы ждем вас по адресу: ул. Д. Нурпеисова, 12/1, каб. №105. Тел.: 8 702 886 08 95 (WhatsApp), 8 771 433 27 16, 8 747 330 70 95.
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