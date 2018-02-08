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Рак толстого кишечника: причины и ранняя диагностика

В последние десятилетия во многих странах мира происходит бурный рост заболеваемости раком толстой кишки. В странах СНГ это онкологическое заболевание за последние 50 лет выросло более, чем в 7 раз. О симптомах и диагностировании патологии рассказал врач-онкохирург областного онкологического диспансера Руслан САЙДЕНОВ. - Рак толстой кишки, как впрочем, и все раковые опухоли, происходит из эпителиальной ткани. Учитывая то, что понятие «толстая кишка» включает в себя несколько отделов кишки (восходящая, поперечная и нисходящая ободочные, сигмовидная, прямая), онкологи для удобства обозначают рак
gorod
Рак толстого кишечника: причины и ранняя диагностика
В последние десятилетия во многих странах мира происходит бурный рост заболеваемости раком толстой кишки. В странах СНГ это онкологическое заболевание за последние 50 лет выросло более, чем в 7 раз. О симптомах и диагностировании патологии рассказал врач-онкохирург областного онкологического диспансера Руслан САЙДЕНОВ.
- Рак толстой кишки, как впрочем, и все раковые опухоли, происходит из эпителиальной ткани. Учитывая то, что понятие «толстая кишка» включает в себя несколько отделов кишки (восходящая, поперечная и нисходящая ободочные, сигмовидная, прямая), онкологи для удобства обозначают рак толстой кишки термином «колоректальный рак», - поясняет специалист. К факторам повышенного риска развития рака толстой кишки относятся погрешности в питании (рафинированные продукты с большим содержанием животных белков и жиров и недостаточное присутствие в рационе растительной клетчатки и витаминов - антиоксидантов (А, Е, С).), а также полипы и воспалительные заболевания толстой кишки (полипы (аденомы) и полипоз, неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, дивертикулез толстой кишки, инфекционные колиты), наследственная предрасположенность. Симптомы рака кишечника В зависимости от формы развития заболевания, преобладают определенные симптомы рака кишечника: Стенозная форма. При развитии этой формы просвет кишки сужается, прогрессирующие опухоли создают блокаду для естественного вывода каловых масс. В результате больной жалуется на сильные боли, постоянные запоры и колики. Но ранние признаки заболевания могут проявляться менее значительно, пока просвет кишки недостаточно сужен: боли временные и умеренные, беспокоит вздутие и газообразование. На первых этапах облегчение приносит опорожнение толстой кишки. Энтероколитная форма. Ранние симптомы заключаются в смешанности типов опорожнения кишечника: диарея сменяется запорами и наоборот. Обычно так происходит, если карцинома(опухоль) расположилась в левой части органа. Диспепсическая форма. Первые признаки больше похожи на нарушения в работе пищеварительной системы: отрыжка, постоянная изжога, привкус горького или кислого во рту. Болей обычно не возникает, однако есть чувство дискомфорта Псевдовоспалительная форма. Считается одной из наиболее опасных, поскольку протекает в самой брюшной полости с симптомами перитонита. Дает ряд признаков, весьма специфичных, говорящих об остром воспалении: высокая температура, тошнота, рвота, озноб, сильный приступ болей. Циститная форма. Симптомы рака кишечника в этой форме имеют схожесть с заболеваниями мочевой системы. Первые признаки: боли при мочеиспускании, появление кровянистых выделений в самой моче. Это происходит потому, что карцинома(опухоль) расположена близко к мочевому пузырю и ее активное прогрессирование провоцирует воспаление выделительной системы. - Наиболее доступными методами ранней диагностики являются пальцевое исследование, эндоскопические методы - ректороманоскопия, рентгенологический – ирригоскопия с двойным контрастированием, колоноскопия с биопсией из патологически измененных участков кишки. Не бойтесь настаивать на проведении рекомендуемого нами комплекса обследования, - советует Руслан Сайденов. - Ранняя диагностика направлена на выявление опухолей в ранних стадиях, что при своевременном лечении возможна гарантия до 100 % выживаемости. С этой целью в Казахстане проводиться скрининг колоректального рака, Целевая группа: мужчины и женщины 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 лет, которые проходят поэтапный обследование. Ведущей причиной поздней диагностики новообразований кишечника является разнообразие клинических форм заболевания и скудность их проявлений на ранних стадиях, и как следствие - несвоевременное обращение больных за медпомощью. Невнимательное отношение к своему здоровью или чувство ложного стыда перед предстоящим обследованием также приводит к прогрессированию заболевания. - Будьте внимательны к своему здоровью. Будьте внимательны к здоровью ваших родственников и друзей. Время и здоровье - это единственное в мире, что может быть утрачено безвозвратно, - пожелал врач. Лицензия ЛП00617DL №0181101 от 5.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. На правах рекламы.

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