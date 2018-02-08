Рак толстого кишечника: причины и ранняя диагностика

В последние десятилетия во многих странах мира происходит бурный рост заболеваемости раком толстой кишки. В странах СНГ это онкологическое заболевание за последние 50 лет выросло более, чем в 7 раз. О симптомах и диагностировании патологии рассказал врач-онкохирург областного онкологического диспансера Руслан САЙДЕНОВ. - Рак толстой кишки, как впрочем, и все раковые опухоли, происходит из эпителиальной ткани. Учитывая то, что понятие «толстая кишка» включает в себя несколько отделов кишки (восходящая, поперечная и нисходящая ободочные, сигмовидная, прямая), онкологи для удобства обозначают рак