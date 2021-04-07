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Социум COVID-19

Больной COVID-19 житель Уральска ушел из больницы. Мужчину разыскивают полицейские

65-летний Анатолий Максин покинул больницу 1 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 1 апреля Анатолий Максин вышел из областной многопрофильной больницы и не вернулся. У мужчины подтвержденный диагноз - коронавирусная инфекция. – Рост мужчины составляет 160-165 сантиметров, полного телосложения, волосы седые, носит бороду и усы, глаза карие. Был одет в черное спортивное трико, шерстяной свитер, в голубую рубашку и домашние тапочки. В руках был желтый пакет. В данный момент ведутся поиски мужчины, так как у него подтвержденный д
Арайлым Усербаева
Больной COVID-19 житель Уральска ушел из больницы. Мужчину разыскивают полицейские
65-летний Анатолий Максин покинул больницу 1 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Больной COVID-19 житель Уральска ушел из больницы. Мужчину разыскивают полицейские
Больной COVID-19 житель Уральска ушел из больницы. Мужчину разыскивают полицейские
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 1 апреля Анатолий Максин вышел из областной многопрофильной больницы и не вернулся. У мужчины подтвержденный диагноз -  коронавирусная инфекция. – Рост мужчины составляет 160-165 сантиметров, полного телосложения, волосы седые, носит бороду и усы, глаза карие. Был одет в черное спортивное трико, шерстяной свитер, в голубую рубашку и  домашние тапочки. В руках был желтый пакет. В данный момент ведутся поиски мужчины, так как у него подтвержденный диагноз COVID-19 и он может быть опасен для окружающих, - сообщили в полиции. Владеющих какой-либо информацией о местонахождении Анатолия Максина, полицейские просят позвонить по номеру 8 775 717 11 19 или 102. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено пресс-службой ДП ЗКО
полиция мужчина коронавирус

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