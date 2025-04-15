В Казахстане отмечают день Козы Корпеша и Баян Сулу

Праздник стал национальным аналогом Дня святого Валентина. По легенде, два друга – Жанторе и Сырлыбай – дали друг другу слово, что, если у одного родится сын, а у другого дочь, они поженят детей. Так и случилось: у Жанторе родился сын Козы, а у Сырлыбая – дочь Баян.

Однако позже Сырлыбай решил отдать Баян за другого – батырa Кодара, нарушив клятву. Это решение стало началом трагических событий.

Несмотря на преграды и опасности, Баян осталась верна Козы и в конечном счете погибла, не смирившись с разлукой. А Кодара постигла жестокая расплата за предательство.

День Козы Корпеша и Баян Сулу не просто праздник влюбленных – это напоминание о настоящих чувствах, которые ценились веками: любви, преданности, чести и моральной ответственности.

В последние годы праздник стал набирать популярность среди молодежи и отмечается не только признаниями в любви, но и культурными мероприятиями.