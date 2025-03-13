Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Борцы с коррупцией проверят деятельность «Батыс су арнасы»

Горожан просят проявить активность.
Арайлым Усербаева
Борцы с коррупцией проверят деятельность «Батыс су арнасы»

Как сообщили в антикоррупционной службе ЗКО, в городе начат внешний анализ коррупционных рисков в деятельности ТОО «Батыс су арнасы». Анализ проводится для выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

Во время анализа будут изучены вопросы, связанные с водоснабжением, водоотведением, а также ремонтом водопроводных сетей и канализационных насосных станций за последние пять лет.

Главный баннер

Для внесения предложений и отзывов по указанной сфере действует: электронная почта anticorruptionzko@mail.ru, а также контактный телефон 8 (7112) 98-47-69, наш адрес: ЗКО, Уральск, улица Курмангазы, 89/1.

– Призываем к сотрудничеству и участию всех неравнодушных граждан! - сообщили в антикоррупционной службе ЗКО.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article