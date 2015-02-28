В ночь на 28 февраля в центре Москвы был застрелен известный российский оппозиционный политик Борис Немцов, передает телеканал Life News. Убийство произошло на Васильевском спуске. Фото с сайта www.svoboda.org Фото с сайта www.svoboda.org По предварительным данным, киллер четыре раза выстрелил в 55-летнего политика и скрылся с места преступления. От полученных ранений Немцов скончался на месте. Гибель оппозиционера подтвердил его соратник по "Республиканской партии России - Партии народной свободы" Илья Яшин. "Немцова застрелили. Он мертв", - написал он на своей странице в Facebook. Об убийстве Немцова Яшин сообщил также агентству РИА Новости: "Я сейчас прямо перед собой, к сожалению, вижу труп Бориса. Большой Замоскворецкий мост. Я вижу тело и вокруг очень много полиции", - сказал он. В Сети уже появились первые фото и видео с места трагедии. Борис Немцов был одним из создателей и лидеров общественного движения "Солидарность", сопредседателем партии "РПР-ПАРНАС", членом Координационного совета российской оппозиции. Ранее был известен как первый губернатор Нижегородской области. Работал в правительстве России в качестве министра топлива и энергетики, первого заместителя председателя правительства. Входил в Совет безопасности РФ. Известен изданием ряда докладов о коррупции и критикующих Владимира Путина ("Путин. Итоги. 10 лет", "Путин. Коррупция"), а также как один из организаторов и участников "Маршей несогласных", "Стратегии-31" и протестных митингов "За честные выборы".