Двое взрослых и ребенок сгорели в пожаре. Стр.3 В ЗКО назначили первого заместителя акима. Стр.3 Тепло в домах уральцев появится раньше времени. Стр. 2 На запах еды и вонь из подвала жалуются жильцы многоэтажки. Стр. 8 1,5-миллиардный иск ни я, ни мои дети, ни внуки не выплатим. Стр. 6-7 Кто может отобрать квартиру на законных основаниях и как этого избежать. Стр. 12 Врачей задержали после смерти сына главы ДП Алматы. Стр. 17 Как похудеть на бутербродах с колбасой. Стр. 19 Необычные рецепты из куриного мяса. Стр. 25 Педагоги грозятся выйти на митинг или массово уволиться. Стр. 30 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.