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Социум

Братьев осудили за смерть односельчанина в ЗКО

Их приговорили к разным срокам заключения, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото автора Сегодня, 15 декабря, в Уральском городском суде вынесли приговор двоим жителям Теректинского района - 31-летнему Виктору Слук и 41-летнему Владимиру Слук. Суд признал их виновными по статье 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть человека» и назначил Виктору Слук 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы максимальной безопасности. Кроме этого, суд признал в его действиях рецидив преступлений, так как ранее мужчи
Арайлым Усербаева
Братьев осудили за смерть односельчанина в ЗКО
Их приговорили к разным срокам заключения, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Братьев осудили за смерть односельчанина в ЗКО
Братьев осудили за смерть односельчанина в ЗКО
Фото автора Сегодня, 15 декабря, в Уральском городском суде вынесли приговор двоим жителям Теректинского района - 31-летнему Виктору Слук и 41-летнему Владимиру Слук. Суд признал их виновными по статье 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть человека» и назначил Виктору Слук 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы максимальной безопасности. Кроме этого, суд признал в его действиях рецидив преступлений, так как ранее мужчина уже был судим. Его брат Владимир Слук также был признан виновным, ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы. Свое наказание осуждённый будет отбывать в учреждении УИС средней безопасности. Речь идёт о преступлении, которое произошло 30 июля в Теректинском районе. Тогда братья Слук вместе с односельчанином Олегом Шуковым поехали на рыбалку. Там между ними произошёл словесный конфликт, который перерос в рукоприкладство. Виктор Слук стал наносить удары потерпевшему, а его брат снимал это на видеокамеру. После Слуки покинули место преступления, а потерпевший остался умирать. Жестокость осуждённых подчеркнула и судья Гульнара Гимадутдинова.
– Вы рядом находились (Владимир Слук - прим. автора), вы не предотвратили действия вашего брата, видя такое безобразие, не покинули место и не позвали кого-то на помощь, вы тоже наносили удары и кроме того хладнокровно снимали действия на видео. О чём это говорит? Вы 100% соисполнитель. Вы оставили умирать беспомощного человека. Почему восемь лет? Потому что прокуратура, предъявив новый обвинительный акт, не включила отягчающее обстоятельство, а именно состояние алкогольного опьянения. Мы сами включить не можем и рассматриваем дело в пределах обвинения. Семья лишилась близкого человека. Вот я на протяжении всего процесса заметила отсутствие хоть малейшего сострадания со стороны родственников осуждённых. Вы яро защищали подсудимых. Умер ни в чем неповинный человек, он даже не дрался. Видео было просмотрено. Жизнь ему давали не вы, и не вам её забирать. Мать осталась без сына, каково матерям хоронить своих детей? Вы почувствуйте горе этих людей, - сказала Гульнара Гимадутдинова.
Стоит отметить, что решением суда Виктор и Владимир Слук должны будут выплатить сестре убитого Наталье Шуковой моральную компенсацию в размере пяти миллионов тенге каждый. Наталья Шукова поблагодарила судью за справедливый приговор и подчеркнула, что согласна с её решением и обжаловать приговор не будет.
– Они живые будут, выйдут через 10 лет, а моего брата уже не вернуть. Они издевались над моим братом. В суде показывали процесс избиения, а у них ни один мускул не дрогнул. Мы не смогли смотреть запись, - сказала женщина.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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