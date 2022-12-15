Братьев осудили за смерть односельчанина в ЗКО

Их приговорили к разным срокам заключения, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото автора Сегодня, 15 декабря, в Уральском городском суде вынесли приговор двоим жителям Теректинского района - 31-летнему Виктору Слук и 41-летнему Владимиру Слук. Суд признал их виновными по статье 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть человека» и назначил Виктору Слук 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы максимальной безопасности. Кроме этого, суд признал в его действиях рецидив преступлений, так как ранее мужчи