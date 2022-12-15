Братьев осудили за смерть односельчанина в ЗКО

– Вы рядом находились (Владимир Слук - прим. автора), вы не предотвратили действия вашего брата, видя такое безобразие, не покинули место и не позвали кого-то на помощь, вы тоже наносили удары и кроме того хладнокровно снимали действия на видео. О чём это говорит? Вы 100% соисполнитель. Вы оставили умирать беспомощного человека. Почему восемь лет? Потому что прокуратура, предъявив новый обвинительный акт, не включила отягчающее обстоятельство, а именно состояние алкогольного опьянения. Мы сами включить не можем и рассматриваем дело в пределах обвинения. Семья лишилась близкого человека. Вот я на протяжении всего процесса заметила отсутствие хоть малейшего сострадания со стороны родственников осуждённых. Вы яро защищали подсудимых. Умер ни в чем неповинный человек, он даже не дрался. Видео было просмотрено. Жизнь ему давали не вы, и не вам её забирать. Мать осталась без сына, каково матерям хоронить своих детей? Вы почувствуйте горе этих людей, - сказала Гульнара Гимадутдинова.Стоит отметить, что решением суда Виктор и Владимир Слук должны будут выплатить сестре убитого Наталье Шуковой моральную компенсацию в размере пяти миллионов тенге каждый. Наталья Шукова поблагодарила судью за справедливый приговор и подчеркнула, что согласна с её решением и обжаловать приговор не будет.
– Они живые будут, выйдут через 10 лет, а моего брата уже не вернуть. Они издевались над моим братом. В суде показывали процесс избиения, а у них ни один мускул не дрогнул. Мы не смогли смотреть запись, - сказала женщина.Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.