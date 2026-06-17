Мальчик получил ранения.

Вечером 12 июня в 10-м микрорайоне Уральска, неподалёку от детского сада "Мурагер", бродячие собаки напали на мальчика. По словам местных жителей, они уже неоднократно просили чиновников очистить район от бездомных животных. Ребёнок получил ранения и был госпитализирован. Однако получить комментарий о его состоянии в управлении здравоохранения не удалось.

В пресс-службе акимата Уральска пояснили, что за эту сферу отвечает отдел ЖКХ, а сама работа строго регулируется законами РК. В 2026 году функции распределены следующим образом:

Отлов собак и кошек: ТОО "Өркен" (подрядчик по итогам госзакупок).

Стерилизация, вакцинация и содержание: ТОО "Местная профсоюзная организация работников ЗКАТУ имени Жангир хана".

С 1 апреля 2026 года в городе было отловлено 611 собак и 81 кошка.

Между тем, по словам заместителя директора ТОО "Өркен" Ермурата Хайретдинова, им удалось выловить только часть бродячих животных в этом районе, но работы продолжаются.

В акимате подчеркнули, что уничтожение или отстрел бродячих животных в Казахстане запрещены законом. Все процедуры проходят исключительно гуманными методами (с применением специальных сеток и петель):

Животных вакцинируют, стерилизуют, чипируют и заносят в единую базу данных.

После ветеринарных процедур их возвращают в естественную среду обитания.

Эвтаназия применяется в крайних случаях - только при неизлечимых болезнях или проявлении немотивированной агрессии.

В акимате назвали несколько ключевых причин, из-за которых специалисты вынуждены выезжать по одним и тем же адресам по многу раз. Во-первых, гуманный отлов усложняет процесс. Из-за запрета на отстрел во время выезда удаётся поймать лишь часть стаи - остальные собаки просто разбегаются.

Во-вторых, безответственность владельцев. В частном секторе регулярно фиксируют нарушения правил выгула и содержания домашних животных, из-за чего на улицах постоянно появляются новые собаки. Также иногда горожане сами отпугивают собак от ловцов или мешают работе специалистов.

Власти города заверили, что заявки от жителей, поступающие через контакт-центр "109", отрабатываются ежедневно, а ситуация с безнадзорными животными находится на постоянном контроле местных исполнительных органов.