В июле этого года в социальных сетях распространилось видео, на котором подросток проходя по мосту, подходит к двум маленьким мальчикам и по очереди брызгает им в лицо из баллончика.

В июле этого года в социальных сетях распространилось видео, на котором подросток проходя по мосту, подходит к двум маленьким мальчикам и по очереди брызгает им в лицо из баллончика. Детям около 6-7 лет. При этом подросток проговаривает «Никого осуждать не просим, 14/88». По данным Википедии, 14/88 — это кодовый лозунг неонацистов и белых националистов, также употребляющийся ими в качестве приветствия или подписи. Видеосъемку своих действий ведёт сам нарушитель.

Как выяснилось позже, инцидент произошел шестого июля в Актобе. Местные полицейские задержали его при попытке пересечь государственную границу на территории ЗКО. Оказалось, что правонарушитель приехал из России. По данным российских СМИ, подростку 16-лет, он является уроженцем Казахстана. Однако с 2021 года проживает на территории Саратовской области вместе с матерью. А в Казахстан он приехал к отцу на каникулы. Российские полицейские пообещали провести с подростком профилактическую работу.

Но все же его задержали и поместили в изолятор временного содержания. Как выяснилось, несовершеннолетний в состоянии алкогольного опьянения похитил кроссовки у другого подростка, далее брызнул перцовым баллончиком в лицо ребенка. После этого он убежал.

10 сентября, в областном суде сообщили, что до судебного процесса дело не дошло. Его прекратили из-за примирения сторон.

Фарида ЗАРИП