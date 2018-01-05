Генеральный директор АО "Жайыктеплоэнерго" Мурат БАЙМЕНОВ отметил, что подорожание газа было незначительным, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Мурата БАЙМЕНОВА, тариф на тепло повышать не планируется. - Если бы тариф и повысился, то только на 50-80 тиын, но мы этого делать не собираемся, - заявил директор ТЭЦ. К слову, долги населения за тепло и горячую воду достигли 600 млн тенге. Между тем, в ЗКО выросла стоимость газа  и в скором времени повысится тариф на электроэнергию.