Иллюстративное фото из архива "МГ" Как отметили аудиторы, ими было проведено внеплановое мероприятие в ГККП "Детская музыкальная школа "Теректi" отдела образования Теректинского района Управления образования ЗКО. Проверяли соблюдение законодательства при начислении зарплаты работникам предприятия с 2018 по 2020 годы. - По результатам аудита установлены необоснованные перечисления денежных средств в виде заработной платы работникам музыкальной школы на сумму 26,6 миллиона тенге. Основная сумма незаконных выплат приходится на главного бухгалтера предприятия. Он, злоупотребляя своими должностными полномочиями, умышленно перечислил на свой карточный счет 22,3 миллиона тенге, - сообщил заместитель руководителя департамента внутреннего аудита по ЗКО Кайролла Нурмуканов. Аудиторы отметили, что данные действия стали последствием бесконтрольности со стороны руководства предприятия, передавшего электронную цифровую подпись главному бухгалтеру, который воспользовался ею для корыстных целей. Сейчас материалы переданы в правоохранительные органы для принятия решения. - В данный момент бухгалтер от работы отстранен. Он добровольно вернул восемь миллионов тенге в бюджет. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Вопрос на контроле у антикоррупционной службы и прокуратуры региона, - отметили в департаменте внутреннего госаудита. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.