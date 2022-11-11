Бухгалтера центра детско-юношеского туризма осудили за хищение в ЗКО

Женщина незаконно перечисляла деньги на счета не только работников центра, но и лицам, не являющимися сотрудниками центра, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" В Жанибекском районном суде огласили приговор в отношении 49-летнего бухгалтера Центра детско-юношеского туризма и экологии Аксулу Ибраевой. Из материалов дела следует, что Ибраева работала бухгалтером с 2006 года. С января 2019 года по октябрь 2021 года она без ведома и согласия руководителя необоснованно перечисляла ежемесячную заработную плату, премию, отпускные, лечебные пособия и материальную помощь на ка