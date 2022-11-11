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Социум

Бухгалтера центра детско-юношеского туризма осудили за хищение в ЗКО

Женщина незаконно перечисляла деньги на счета не только работников центра, но и лицам, не являющимися сотрудниками центра, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" В Жанибекском районном суде огласили приговор в отношении 49-летнего бухгалтера Центра детско-юношеского туризма и экологии Аксулу Ибраевой. Из материалов дела следует, что Ибраева работала бухгалтером с 2006 года. С января 2019 года по октябрь 2021 года она без ведома и согласия руководителя необоснованно перечисляла ежемесячную заработную плату, премию, отпускные, лечебные пособия и материальную помощь на ка
Арайлым Усербаева
Бухгалтера центра детско-юношеского туризма осудили за хищение в ЗКО
Женщина незаконно перечисляла деньги на счета не только работников центра, но и лицам, не являющимися сотрудниками центра, передаёт портал «Мой ГОРОД».
12 миллионов тенге вернули потребителям ЗКО за некачественные товары и услуги
12 миллионов тенге вернули потребителям ЗКО за некачественные товары и услуги
Иллюстративное фото из архива "МГ" В Жанибекском районном суде огласили приговор в отношении 49-летнего бухгалтера Центра детско-юношеского туризма и экологии Аксулу Ибраевой. Из материалов дела следует, что Ибраева работала бухгалтером с 2006 года. С января 2019 года по октябрь 2021 года она без ведома и согласия руководителя необоснованно перечисляла ежемесячную заработную плату, премию, отпускные, лечебные пособия и материальную помощь на карт-счета работников, а также людям, не являющимся работниками центра. Таким образом, подсудимая похитила вверенные ей 4,3 миллиона тенге. При этом она использовала электронную цифровую подпись руководителя центра. Сама Аксулу Ибраева полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном и попросила суд не лишать её свободы. К слову, женщина воспитывает несовершеннолетнего ребёнка. На момент вынесения приговора Ибраева возместила ущерб в один миллион тенге, оставшуюся сумму обещала возместить в течение двух месяцев. Она признана виновной, подсудимой назначено наказание в виде трёх лет и шести месяцев ограничения свободы без конфискации имущества. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован. Ранее в Уральском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении 61-летнего бухгалтера СОШ №17 Валентины Дзюба. Её обвиняли в присвоении или растрате вверенного чужого имущества. Женщина признана виновной, ей назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев ограничения свободы. А главный бухгалтер детской музыкальной школы Теректинского района Бердников также необоснованно перечислял зарплату и другие выплаты на свои личные счета. Ущерб государству составил более 22 миллионов тенге. Похищенные деньги Бердников потратил на развлечения и ставки в букмекерских конторах. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
бухгалтер

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