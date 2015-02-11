Расходы республиканского бюджета будут сокращены на 700 миллиардов тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz. Такое поручение дал Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на расширенном заседании, которое проходит в Акорде. Иллюстративное фото с сайта money.gazeta.kz Иллюстративное фото с сайта money.gazeta.kz "(...) Проведение жесткой политики экономики во всем, где это возможно, (...) оптимизация бюджетных расходов. Новые инициативы давайте отложим до лучших времен. Доведем до конца то, что задумано. Это касается и госорганов, акиматов, нацкомпаний. Поручаю правительству сократить расходы республиканского бюджета на 2015 год на 700 миллиардов тенге, или на 10 процентов от общих расходов. При этом не должны быть затронуты ни на тенге социальные обязательства государства перед народом", - подчеркнул Назарбаев. Глава государства также поручил правительству дополнить программу "Нурлы жол" новыми антикризисными мерами. "Это поддержка отечественного машиностроения, наших экспортеров, увеличение государственной поддержки АПК (агро-промышленного комплекса), меры по поддержке внутреннего рынка. Правительство должно создать резерв для принятия срочных, оперативных мер. В течение года могут возникнуть экстренные ситуации. Поэтому поручаю правительству создать резерв в объеме 250 миллиардов тенге", - распорядился президент.