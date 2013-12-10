- Сейчас ситуация такая, что человек к нам обращается, мы пишем мотивированные письма в прокуратуру, а там не расследуют дело, а отправляют его в управление собственной безопасности ДВД. А там сидят люди, защищающие свои, так сказать, «корпоративные интересы», и они по всем нашим делам выносят отказные материалы, - рассказал сегодня на брифинге Павел КОЧЕТКОВ. - При этом в этом году сама прокуратура довела до суда несколько дел по пыткам, и люди уже получили наказания. Получается, надзорный орган избирательно относится к делам такого рода. За девять месяцев в бюро с жалобами на пытки со стороны полицейских обратились 24 человека, в прошлом году за весь год их было 31. Директор бюро считает, что ситуация ухудшилась. - Чего стоит бунт в колонии, когда мы с прокурором сидели во дворе колонии и приняли более 150 заявлений на нарушение прав человека. Но там по колонии речь идет не о пытках, а о жестоком обращении, когда осужденных заставляли ходить гусиным шагом, беспричинно применяли запрещенные предметы и так далее. По колонии дело заведено только по избиению осужденного БАЛКИБЕКОВА, - заявил КОЧЕТКОВ. Павел КОЧЕТКОВ привел пример превышения полномочий полицейским, но и это дело оставлено без рассмотрения. - Ко мне на днях пришел аксакал из села Круглоозерное. Там обычный семейный конфликт, когда родители развелись, а дети остались с бабушкой и дедушкой. Спустя время в дом аксакала заявляется полицейский с матерью детей и избивает его. Он снял побои, написал заявление, прокуратура передает его дело в финпол для рассмотрения, а финпол передает дальше в управление собственной безопасности, и дело закрывается. Там отвечают, что в действиях полицейских нарушений не было. А куда побои деть? - вопрошает правозащитник. - Здесь самый главный вопрос: «Зачем полицейский пришел в дом, когда дело касается гражданско-правовых отношений?». Опасными статьями для прав человека директор бюро назвал уголовное наказание «за разжигание социальной розни», недекриминализацию «Клеветы» и закон о персональных данных, который имеет «двойное назначение». - Положительные сдвиги тоже есть. Национальный план действий в области прав человека на четверть, но выполнили, проводятся уголовные, уголовно-правовые и административные реформы, по новому проекту УК за экономические преступления лишать свободы не будут и так далее, - отметил Павел КОЧЕТКОВ. Западно-Казахстанское бюро по правам человека работает в Уральске с 6 сентября 2000 года. В местном филиале трудятся всего 2 человека, им также помогают волонтеры. С начала года по нарушениям прав и свобод они приняли 614 человек. Самое частое, с чем обращаются уральцы, - это право на справедливое судебное разбирательство.