Напомним, активистка поселка Кенкияк Ардак КУБАШЕВА обратилась к журналистам с письмом, где сообщила, что НГДУ «Кенкиякнефть» собираются переводить в новый офис в городе Актобе. Жители Кенкияка обеспокоены тем, что единственная крупная организация, которая кормит жителей поселка и дает им работу, теперь будет находиться на расстоянии свыше 250 километров от их домов. Сегодня АО «СНПС – Актобемунайгаз» дал официальный ответ по поводу переезда нефтегазодобывающего управления. - Ни акционерами компании, ни исполнительным органом не рассматривался вопрос перемещения офиса НГДУ «Кенкиякнефть» из поселка Кенкияк в другой населенный пункт, - отвечает генеральный директор АО «СНПС – Актобемунайгаз» Сюй КЭЦЯН. – Информация о переезде не достоверна и имеет характер слухов. Жители Кенкияка также задавали много вопросов относительно экологии. - По программе утилизации попутного газа на факеле установки Кенкияк-Подсолевой прекращено сжигание газа, - сказал Сюй КЭЦЯН. – Нефть и газ с месторождения Кенкияк - Подсолевой транспортируются на Жанажолский газоперерабатывающий завод. Одним из исторических загрязнений вблизи поселка Кенкияк была нефтеловушка. Когда-то ее создавали для улавливания нефти из промышленных сточных вод. В прошлом году на ее месте появилась установка по закачке сточных вод в пласт на месторождении Кенкияк - Надсолевой. Кроме того, на месторождении Кенкияк-Надсолевой ликвидировали полигон по захоронению промышленных отходов. В населенных пунктах Кенкияк и Шубарши-Сарколь регулярно ведут мониторинг состояния окружающей среды. Ежегодно проводится рекультивация нарушенных земель. В 2013 году рекультивировали 200 гектаров земель на месторождении Кенкияк – Подсолевой и 50 гектаров земель на месторождении Кенкияк – Надсолевой. Жители поселка Кенкияк интересовались вкладом АО «СНПС -Актобемунайгаз» в социальное развитие поселка. - Подразделения АО «СНПС - Актобемунайгаз» занимаются озеленением и уборкой прилегающей территории, - отметил Сюй Кэцян. – Чистят дороги от снега, проводят другие общекоммунальные мероприятия. В 2012-2013 годах проведено благоустройство и озеленение санитарно-защитной зоны рядом с населенными пунктами Сорколь и Кенкияк. На территории производственных цехов посажены деревья. Что касается материальной помощи региону, то ежегодно наша компания выполняет свои обязательства по «Меморандуму о взаимном сотрудничестве между акиматом Актюбинской области и АО «СНПС - Актобемунайгаз». За 11 месяцев 2013 года спонсорско-благотворительные затраты нашего предприятия по меморандуму составили почти 510 миллионов тенге. На эти деньги мы покупали жилье для детей-сирот, финансировали сельскохозяйственные работы, в том числе закуп дизтоплива для фермерских хозяйств. Поддерживали областную ассоциацию врачей, финансировали коммунальные предприятия города Актобе, делали вложения в развитие материальной базы правоохранительных органов. В Актюбинский областной корпоративный фонд «Бирлик» перечислили свыше 180 миллионов тенге. Руководитель нефтяной компании отметил, что до 80% налоговой массы Темирского района обеспечивает АО «СНПС - Актобемунайгаз».