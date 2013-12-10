Миллионер из Актобе презентовал свою книгу в Астане

В столице сегодня состоялась презентация книги «Казахстанская мечта» предпринимателя из Актобе Марата АБИЕВА в соавторстве с журналистом Акмарал МАЙКУЗОВОЙ. Марат АБИЕВ - один из самых молодых бизнесменов страны, попавший в список 100 казахстанских миллионеров по версии журнала «Forbes Казахстан». В книге «Казахстанская мечта» он рассказал, как, по его мнению, можно честно и достойно заработать свой миллион долларов без влиятельных связей, богатых родителей и не переступая закон. - Лучше дать человеку возможность заработать деньги, деньги испортят его, возможность - нет. Зарабатывать деньги - это огромный труд, они не упали на меня в один момент. Я зарабатывал их с 10 до 23 лет. Если я расскажу свой опыт в этой книге, я думаю, что многие молодые люди вдохновятся и сами начнут заниматься предпринимательством. Моя цель - чтобы молодые люди вдохновились, - приводятся слова автора книги на официальном сайте акимата Астаны. Также на страницах книги «Казахстанская мечта» предприниматель пишет, что успех любого бизнес-начинания зависит от знания тонкостей казахского менталитета и психологии. «Необходимо обладать внутренней деликатностью и уважать казахские традиции, язык и культуру», - считает Абиев. По словам автора, книга посвящена тем, кто хочет себя реализовать в бизнесе и, несмотря ни на какие трудности, находит в себе силы двигаться дальше. Тираж книги 7777 экземпляров.