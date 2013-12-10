Иллюстративное фото с сайта siver.com.ua Иллюстративное фото с сайта siver.com.ua В честь предстоящих праздников АО «Трансэнерго» решило списать своим абонентам 100% пени, набежавшей к основному долгу. На сегодняшний день актюбинцы задолжали перед «Трансэнерго» свыше 2 миллионов тенге, сообщили корреспонденту портала «Мой ГОРОД» в пресс-службе предприятия. По данным пресс-службы, абоненты, их более 76 тысяч, могут воспользоваться акцией до 31 декабря 2013 года. - Идет череда больших праздников. На очереди главный праздник всех казахстанцев - День Независимости, который мы отмечаем в 23-й раз, затем следует Новый год, который, по обычаю, желательно встретить без долгов, в том числе и коммунальных.  «Трансэнерго» предоставляет актюбинцам такую возможность и готово списать пеню, набежавшую к основному долгу. То есть, если абонент полностью закрывает долг за тепло и горячую воду, «Трансэнерго» в честь праздников готово «простить» ему пеню, - сообщила руководитель пресс-службы АО «Трансэнерго» Кундыз КАСЕНОВА. - По всем вопросам горожане могут обращаться в офис «Трансэнерго», который находится по адресу: проспект Санкибай батыра, 24 «Г» или по телефонам: 906-144, 906-147, 906-143.