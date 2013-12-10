Количество жертв ДТП на Астраханской трассе выросло

В Атырауской больнице скончался еще один из пострадавших в ДТП на трассе Атырау – Астрахань, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Напомним, что ДТП произошло 8 декабря утром. Водитель грузовика «Volvo» не справился с рулевым управлением и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем УАЗ. В результате столкновения легковое авто загорелось. Четверых пострадавших из покореженного авто извлекли полицейские, оказавшиеся рядом с местом аварии. Одного человека спасти не удалось, автомобиль взорвался. Сегодня же стало известно, что еще один пострадавший скончался в одной из больниц областного центра. Дело, возбужденное по статье 296 УК РК ч.2 в отношении водителя фуры, который является гражданином Турции, переквалифицировано по той же статье, но уже по части 3 «Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет»