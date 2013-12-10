Уральская хоккейная команда "Акжайык" играет в первенстве России

Уральск. ХК "Акжайык" сыграла с краснотурьинской командой "Динамо-Маяк". 10 декабря на стадионе "Юность" прошла первая домашняя игра. - На выезде команда сыграла 5 игр в открытом федеральном первенстве,- рассказывает главный тренер ХК "Акжайык" Дмитрий ИВАННИКОВ. - Плюс к этому команда на кубке федерации хоккея в городе Киров, где участвовало 6 команд, мы заняли 4 место. Уже после этого начались непосредственно игры первенства России. Уже отыграли 5 игр, это 6 по счету. Я считаю, что для начала мы выступили неплохо - выиграли три игры, две игры проиграли. Я думаю, что начало положено хорошее, сейчас в турнирной таблице "Акжайык" в лидирующих строчках . В дальнейшем результаты будут складываться от домашних игр, всего их будет три. По результатам этих туров мы будем уже суммировать очки и смотреть, как у нас и что складывается. Состав команды не сильно изменился с прошлого года. В команду пришел Искандер НУГМАНОВ из Нижнего Новгорода, все остальные игроки местные и играли в прошлом году. Стартовала уральская команда, как истинные хозяева поля - уверенно и дерзко. Игроков пришли поддержать футбольные болельщики, которые решили, что будут болеть и за хоккей. Болели за команду и местные чиновники. - Команда соперников очень сильная и обученная команда, - говорит главный тренер Дмитрий ИВАННИКОВ. - В этом году у нас стоит задача выиграть все домашние игры, не говоря уже о выездных. Ребята настроены только на победу, мы должны оставаться в тройке по другому и быть не должно.