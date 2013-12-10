- Областная детская стоматология стоит не в профильном здании, то есть она стоит в жилом доме, - рассказал Камидолла ИРМЕНОВ. - К сожалению, очередь до данной поликлиники никак не дойдет. Теперь хотим осуществить в рамках государственно-частного партнерства. Налицо эффект от нашего партнерства (пример тому гемодиализный центр, открытый в рамках ГЧП). То же самое по детской стоматологии. Мы подали техническое обоснование в минздрав, там его одобрили. Соответственно, когда будут готовы документы, если инвестор готов зайти и построить детскую стоматологию, я повторюсь, если он будет готов к этому, соответственно, это будет работать профильная детская стоматология на госзаказ.По словам Камидоллы ИРМЕНОВА, на 2013 год на здравоохранение области из республиканского бюджета было выделено 7 млрд 776 млн тенге. - Завершено строительство 3 поликлиник и 5 врачебных амбулаторий, - рассказал главный врач области. - В рамках программы «Занятость-2020» проведен капремонт 9 объектов здравоохранения на сумму 245,2 млн тенге. По словам ИРМЕНОВА, для решения дефицита врачебных кадров управления здравоохранения привлекает молодых специалистов медицинских университетов Алматы и Актобе. Так, если три года назад дефицит врачей составлял 290 человек, то в нынешнем году у нас не хватает 180 докторов. - В 2013 году в нашу область прибыли 126 молодых специалистов, из них 62 направлены в село, - продолжает Камидолла ИРМЕНОВ. - Акиматами города и районов области предоставлены 35 служебных квартир и всем выплачены подъемные пособия в размере 70 МРП. За 2013 год свою квалификацию внутри страны повысили 742 средних медицинских работников, 285 врачей, из них 16 за рубежом (в Южной Корее и Израиле) по программе «Болашак».Далее журналисты спросили у ИРМЕНОВА про салфетку, забытую в брюшной полости пациента ИХСАНОВА. Тогда городские прокуроры заявили, что именно салфетка послужила причиной смерти 46-летнего мужчины. - Тогда скоропалительно сообщили, - ответил Камидолла ИРМЕНОВ. - Позже судмедэкспертиза официально заявила, что смерть пациента наступила от множества ножевых ранений, с ранением ободочной кишки и с излитием кишечного содержимого в брюшную полость. Теперь, чтобы до конца поставить точку, все документы отправлены на республиканскую судмедэксертизу. Мы ждем результатов, и как только их получим, мы вам дополнительно сообщим.Спросили журналисты и о новой поликлинике в Аксае, которую должны сдать завтра, 12 декабря. Буквально месяц назад ее посетили районные депутаты, которые обнаружили там недоделки. По словам Камидоллы ИРМЕНОВА, государством выделена определенная сумма денег, соответственно, есть сроки по их освоению, которые должны быть соблюдены. - Безусловно, какие-то шероховатости будут, дверь не так будет закрываться или еще что-то, ну, вы сами заезжаете в квартиру и не все же так идеально. Поэтому эти вопросы в будущем будут решены.