- Пять предприятий создали ТОО "Көкөніс". По заявлению этого предприятия мы предоставили в аренду участок земли на строительство тепличного комплекса площадью 8 гектар и сроком на 10 лет, - рассказал заместитель акима Зеленовского района Акылбек АМАНГАЛИЕВ. – Сначала строительство данного тепличного комплекса было заморожено сроком на год по разным причинам. На сегодняшний день предприятия осуществляют демонтаж своих строений. В тепличных комплексах по проекту должны были выращивать овощи, в первую очередь, огурцы и помидоры. - Эти теплицы были построены 2 года назад, и на протяжении этого времени они не были задействованы, их разворовывали, - рассказал начальник отдела предпринимательства Ринат ШАУЕНОВ. - Мы пытались привлечь инвесторов как местных, так и иностранных. Последние инвесторы были из Алматы и Астаны. Но, к сожалению, между инвесторами и владельцами тепличных комплексов не было достигнуто соглашение, и последние решили разобрать свои теплицы. Это место хорошее. И его можно будет использовать для реализации других проектов. Разбирать теплицы начали примерно в 20-х числах ноября, на сегодняшний день из 20 сооружений разобрано уже 14. - Мои теплицы стоят, какие могут быть ко мне вопросы, - сказал директор ТОО «Болашак Т» Кайдар КОЩАНОВ, к которому корреспондент «МГ» обратилась за комментариями. Другой участник проекта – директор ТОО «Альтаир» Сергей ПОТИЧЕНКО заявил, что он не будет говорить на эту тему с журналистами.