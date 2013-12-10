В Уральске из-за гололеда автомобиль слетел с дороги

Авария произошла в 17:30 на желаевской трассе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Автомобиль "Mitsubishi" ехал в сторону города, когда машину занесло и вынесло на встречную полосу, по которой двигался грузовой автомобиль «ЗИЛ». Столкнувшись с ним, легковой автомобиль вылетел с дороги. Водитель утверждает, что из-за гололеда не справился с управлением. Жертв и пострадавших нет. Устанавливать виновника ДТП будут сотрудники административной полиции. Фото Ербола АМАНШИНА