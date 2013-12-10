Данный факт в ходе проверки выявлен прокурорами города. Процесс производства воды сразу двух известных в областном центре торговых марок «Аквависта» и «Водолей», производился с явными нарушениями санитарно-эпидемиологических норм и правил, рассказал корреспонденту старший помощник прокурора города Атырау Айбек КАНАТБЕКОВ. Пустая тара хранилась и готовилась к розливу в неприспособленных для этого помещениях. Здесь же, в цехе розлива, была оборудована и столовая для рабочих. Качеством отпускаемой воды тоже никто не был озабочен, на предприятии отсутствует элементарная лаборатория для анализа проб воды. Кроме того, у производителей отсутствует заключение от санитарных служб на работу объекта. В настоящее время отобраны пробы воды и отправлены на экспертизу. Решение о принятии мер в отношении хозяев будет принято после проведения всех анализов.