Иллюстративное фото с сайта forum.guns.ru Иллюстративное фото с сайта forum.guns.ru На скамье подсудимых двое - Ерген БЕКТАШЕВ и Жасдаурен ЖАЛГАСБАЕВ. Их обвиняют в убийстве,  совершенном с целью скрыть другое преступление, грабеже, с проникновением в жилое помещение, незаконном приобретении и изготовлении оружия. Дело находится на рассмотрении судьи Акгуль КАРАСАЕВОЙ. Сейчас по делу проводится допрос «псевдонимов», посему процесс закрытый. Напомним, 25 декабря 2012 года в поселке Асан выстрелом из обреза была убита хозяйка хлебопекарни Наталья КУРКУЛОВА. Дело силовикам удалось раскрыть лишь через полгода. 12 июля 2013 года были задержаны двое подозреваемых, один из которых сразу же дал признательные показания. 30-летний житель села Мичурино Жасдаурен ЖАЛГАСБАЕВ, работавший в КХ «Каркула» на должности грузчика, полностью признал свою вину и, раскаиваясь, показал, что убийство женщины он совершил из корыстных побуждений со своим знакомым. Кроме этого, при проведении проверки и уточнения показаний на месте, подозреваемый подтвердил свои показания тем, что указал место совершения преступления и выдал орудие преступления - обрез. Второй обвиняемый - 35-летний житель села Асан Ерген БЕКТАШЕВ, который работал в КХ «Каркула» охранником.