Напомним, трагедия произошла 19 сентября нынешнего года. Трое солдат чистили канализационный колодец, что находится по улице Маншук МАМЕТОВОЙ. Его полностью обслуживали военнослужащие в/ч 5517. - Трое военнослужащих роты материально-технического обеспечения проводили профилактические работы для подготовки к осенне-зимнему периоду, - рассказал тогда заместитель командующего регионального командования «Батыс» Канат БЕЛЯКОВ. - Это были плановые работы по очистке канализационных шахт. Рядовой Нурсултан АБДУЛЛА и рядовой Берик ТЛЕН во главе со старшим сержантом ЗАЛМУХАНОВЫМ, который непосредственно отвечает за эту работу, поскольку состоит в должности коменданта отделения квартирно-эксплуатационной службы взвода тылового обеспечения, спустились в колодец. Как установило следствие, ТЛЕН и АБДУЛЛА не были обеспечены необходимым снаряжением и тросом для обвязывания. В ходе работ произошел порыв трубы, и канализационные воды заполнили колодец. Находившийся в нем рядовой АБДУЛЛА, потеряв сознание от скопившихся газов, стал тонуть в сточных водах. При попытке вытащить сослуживца рядовой ТЛЕН и сержант ЗАЛМУХАНОВ спустились в колодец, где тоже потеряли сознание. В результате рядовой АБДУЛЛА умер, а военнослужащих ТЛЕН и ЗАЛМУХАНОВА удалось спасти. По заключению судмедэкспертизы, причиной смерти солдата-срочника явилось отравление сероводородом и аспирационная асфиксия. По данному факту было возбуждено уголовное дело. 26 ноября 2013 года уголовное дело за халатное отношение к службе с обвинительным заключением направлено в военный суд. К слову, военного суда в Уральске нет, поэтому дело передано в военный суд Актобе. Заседание начнется предположительно на следующей неделе, и проходить оно будет здесь, в Уральске.