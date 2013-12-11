Андрей и Юлия ЧЕРНОЯРОВЫ во время торжественной регистрации Андрей и Юлия ЧЕРНОЯРОВЫ во время торжественной регистрации Андрей и Юлия ЧЕРНОЯРОВЫ зарегистрировали заявление в ЗАГС через Интернет. Ровно за месяц до свадьбы указали дату и время регистрации, заполнили заявку, оплатили услугу. В назначенный день молодожёны были немало удивлены, когда новый ЗАГС встретил их закрытыми дверьми. По словам молодожёнов, в день свадьбы, за несколько часов до регистрации им позвонила женщина, которая представилась сотрудницей ЗАГСа. – Она сказала, что в пять часов, как раз в то время, когда мы подали заявку на регистрацию брака, они не могут нас расписать, так как им нужно было срочно в ЦОН, - рассказывает Юлия ЧЕРНОЯРОВА. - Женщина попросила нас перенести дату регистрации на более раннее, либо на более позднее время. Ну а как мы перенесём, когда у нас уже вся свадьба расписана – выкуп, венчание, прогулка, фотосессия? Очевидно, женщина в телефонной трубке не хотела учитывать свадебные обстоятельства, потому что когда 22 ноября молодые приехали регистрироваться, новый ЗАГС встретил их закрытыми дверьми. На стук жениха вышли сотрудницы техперсонала и сказали, что все уже уехали, а они, технички, ничем не могут им помочь. Стали звонить работнице ЗАГСа, благо телефонный номер сохранился. Сначала она попросила, чтобы молодые подождали, но затем пошла на уступки и сказала, что скоро все приедут. - Через некоторое время нас впустили, минут через сорок подъехали музыканты, фотограф и женщина, которая регистрирует браки, - рассказывает Андрей ЧЕРНОЯРОВ. – Причём фотограф нам рассказал, что его никто не предупреждал о том, что в пять часов будет ещё одна свадьба. За ответом мы обратились к специалистам. Начальник городского отдела РАКС Дария ГАЙНИЕВА говорит, что ответственная за эту регистрацию сотрудница признала свою вину и попросила у молодых прощения. - У меня на руках объяснительная этой сотрудницы. Она наказана и полностью признаёт свою вину, - рассказала журналисту Дария ГАЙНИЕВА. Юрист Шакир СУХАНБЕРДИН считает, что молодожёны вправе потребовать компенсацию за моральный ущерб через суд. - Если регистрация не произошла в установленное время, то ЗАГС должен как минимум извиниться, максимум - заплатить, - считает юрист. - Разумеется, перед этим нужно как следует подготовиться. Кроме того, раз они заплатили за торжественную регистрацию с оркестром и танцем молодожёнов, но из-за опоздания торжественность была смазана. Услуга надлежащим образом оказана не была, поэтому здесь можно выступить за защиту прав потребителей.