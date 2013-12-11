Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как сообщили в областном управлении координации, занятости и социальных программ, в этом году было выплачено около 60 млн тенге адресной социальной помощи для малообеспеченных семей и более 230 млн тенге пособий для детей. - В соответствии с Законом Республики Казахстан  «О государственной адресной социальной помощи»,  на сегодняшний день 560 малообеспеченным семьям, это 2796 человек, назначена и выплачена адресная социальная помощь на сумму 58,3 миллиона тенге. В соответствии  с  Законом  Республики Казахстан «О государственных пособиях семьям, имеющим детей» 17934 детям до 18 лет назначено и выплачено государственное пособие на сумму 234,1 миллиона тенге. А в соответствии с Законом Республики Казахстан «О жилищных отношениях» 748 малообеспеченным семьям назначена жилищная помощь на сумму 13,3 миллиона тенге, - рассказала руководитель областного управления координации, занятости и социальных программ Клара МУКАШКЕРЕЕВА.